أول تعليق للطبيب الذي فقد بصرة بعد قرار علاجه

شكر الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.



وسرد خلال مداخلة بقناة "Ten" الفضائية تفاصيل إصابته بالعمى، لافتًا إلى أنه كان في مستشفى العزل ببلطيم وحدث أن تعرض لإجهاد وبعدها مباشرة أصيب بصداع وضيق في التنفس وتطور الأمر إلى حد تعرضه لإغماء.

وسرد خلال مداخلة بقناة "Ten" الفضائية تفاصيل إصابته بالعمى، لافتًا إلى أنه كان في مستشفى العزل ببلطيم وحدث أن تعرض لإجهاد وبعدها مباشرة أصيب بصداع وضيق في التنفس وتطور الأمر إلى حد تعرضه لإغماء.