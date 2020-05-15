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الطبيب الذي فقد بصره

أول تعليق للطبيب الذي فقد بصرة بعد قرار علاجه

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أول تعليق للطبيب الذي فقد بصرة بعد قرار علاجه

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الطبيب الذي فقد بصره
الطبيب الذي فقد بصره
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المصريون ـ متابعات

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شكر الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.
وسرد خلال مداخلة بقناة "Ten" الفضائية تفاصيل إصابته بالعمى، لافتًا إلى أنه كان في مستشفى العزل ببلطيم وحدث أن تعرض لإجهاد وبعدها مباشرة أصيب بصداع وضيق في التنفس وتطور الأمر إلى حد تعرضه لإغماء.
ولفت الانتباه إلى أنه اكتشف بعد إفاقته عدم قدرته على الرؤية، موضحًا أنه أصيب تحديدًا بتلف في "العصب البصري" مشيرا  إلى أنه ماض في طريق العلاج وسيتم اطلاعه عن الخطة النهائية للعلاج قريبًا، معربًا عن أمله في أن يستعيد بصره.
وأكد من جانبه ثقته الشديدة في قدرة الطب في مصر قطع أشواط كبيرة في علاجه، لافتًا إلى أنه سيسافر لتلقي العلاج في الخارج في حال إذا استدعت حالته ذلك.

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