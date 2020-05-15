» سناء منصور: استقالت من الإذاعة الفرنسية لهذا السبب

15 مايو 2020 - 11:10 م

قالت الإذاعية سناء منصور أنها تقدمت باستقالتها من راديو مونت كارلو الفرنسي فور نشوب حرب أكتوبر 1973.



وأوضحت" منصور " خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "?TeN?": "إذاعة مونت كارلو العربية كانت تبث لأربعة ساعات وكان يعمل فيها أربعة أشخاص من ضمنهم أنا".



وأضافت: "كنا اثنان مصريان في الإذاعة بجانب شخصان سوري وفلسطيني؛ وفور بدء الحرب قمنا بتغيير البرامج في الإذاعة والحديث عن عبور الجيش المصري".



وتابعت: "الخارجية المصرية أرسلت خطاب شكر إلى الإذاعة فيما أرسلت إسرائيل احتجاج ومن هنا بدأ الخلاف مع رئيس الإذاعة".

وواصلت: "رئيس الإذاعة لم يكن يعلم ما فعلناه؛ وجاء إلينا ثائرا وطلب تغيير ما حدث؛ رفضت حينها وتقدمت باستقالتي".