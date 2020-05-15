تطورات مثيرة بشأن واقعة اعتداء "فلوكس" على فرد أمن

استدعت نيابة أكتوبر الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص بأحد الكامباوندات بمدينة الشيخزايد، والذي اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله.
بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا من أحد أفراد الأمن في كمباوند يمدينة الشيخ زيد ضد الممثل أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء، بحسب "المصري اليوم".
وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، وتوجه منذ قليل فلوكس إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.