» نيويورك.. تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 13 يونيو

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كورونا.. ماكرون يمدد الحجر الصحي حتى 11 مايو

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الجمعة، تمديد إجراءات الحجر الصحي بالولاية، حتى 13 يونيو/ حزيران المقبل.
ووقع الحاكم كومو، مرسوم تمديد عزل المدينة ومحيطها، المتضررة جراء فيروس كورونا، بعد أن كان الحجر ينتهي اليوم.
ونقلت قناة "CBS News" المحلية عن كومو قوله أن "هناك خمس مناطق بالولاية بإمكانها البدء في المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات العزل الصحي الجمعة، لاستيفائها المعايير المطلوبة".
وبمقتضى ذلك، فإن هذه المناطق يمكنها استئناف أعمال البناء، وإعادة فتح المتاجر بشرط التسليم لراكبي السيارات أو الاستلام داخل المتجر فقط.
وارتفع الجمعة، عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 87 ألفا و707، إثر تسجيل 795 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وبحسب موقع "ورلدميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس، فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة وصل أكثر من مليون و470 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة أكثر من 317 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وروسيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.
وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب".
وقال ترامب من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا". -

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