ترامب يعلن تبرع واشنطن بأجهزة تنفس اصطناعي للهند

16 مايو 2020 - 12:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم واشنطن إرسال أجهزة تنفس اصطناعي إلى الهند، لمساعدة نيودلهي على مكافحة فيروس كورونا.



وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، "أفخر بإعلان أن الولايات المتحدة ستتبرع بأجهزة تنفس اصطناعي لصديقتنا الهند".

وأكد وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال هذه المرحلة التي تفشى فيها وباء كورونا.

وأضاف ترامب: "نتعاون مع الهند لتطوير لقاح (ضد كورونا)، سنهزم هذا العدو غير المرئي سويا".