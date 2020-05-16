» أحمد زاهر: جسدت أكثر شخصيات الدراما المصرية شرًا

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أعرب النجم أحمد زاهر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل «البرنس» الذي يتم عرضه على قناة DMC، وقال: «تعايشت مع الدور، وتقمصت العمل بشكل كبير».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن: «شخصيته في مسلسل البرنس أشر شخصية اتعملت في تاريخ الدراما المصرية».
ومازحته بسمة وهبة، قائلة: «مصر بتدور عليه ونفسها تطبق في زمارة رقبتك.. مستخبى فين وهتعمل إيه مع كل الناس التي تبحث عنك»، ليعلق «الناس تتوعدني كثيرًا وهروح استخبى عن مخرج المسلسل محمد سامي.. قولتله بلاش نرمى البنت.. الجمهور يتوعدني»، مستطردًا: «أثق في وعى الناس».
 

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