» وزير الرياضة يصدم جماهير الزمالك بخبر غير متوقع

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أعلن الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - خبرا محزنا لجماهير الزمالك التي كانت تمني نفسها بإلغاء الدوري بعد تصدر الأهلي له بفارق كبير عن منافسيه.

وقال "صبحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" :  لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لالغاء أي نشاط أو بطولة حتي الآن.

وأضاف: ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء .

وتابع: نتمني الخير لكل رياضي مصر ونعي حساسية القرار ونتاني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية.

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