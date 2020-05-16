» محمد زيدان: 3 أسباب وراء انفصالي عن مي عز الدين

أحمد عادل شعبان
كشف محمد زيدان - نجم منتخب مصر الأسبق - عن الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن الفنانة مي عز الدين بعد خطبتهما لأربعة أشهر.
وقال "زيدان" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : لم أحاول نسيان زوجتي الدنماركية بالارتباط بالفنانة مي عز الدين .. الأمران منفصلان تماما .
وأضاف: سر انفصالي عن مي هو اختلاف الآراء بيننا ، فضلا عن ظروف عمل مي ، وإقامتي في هذا الوقت في ألمانيا.
وتابع: أنا ومي تجمعنا صداقة وعلاقة محترمة حتى الآن ، وإذا طلبت مي نصيحتي فالبتأكيد زوجتي ستتفهم مثل هذا الأمر.
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