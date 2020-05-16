» تعرف على علاقة عصام السقا الذي ظهر بمسلسل الاختيار بالفنان أحمد السقا

أحمد عادل شعبان
ظهر الفنان الشاب عصام السقا في مسلسل "الاختيار" ليقدم دور الشهيد "الهرم" وقد لفت الأنظار كثيرا.
وتساءل كثيرون عن سر علاقته بالفنان أحمد السقا ، الذي كان قد كشف في مداخلة سابقة له سر هذذ العلاقة.
وقال أحمد السقا في تصريحات سابقة: أتشرف لو ظن الناس أن عصام السقا أخي ، لكن لقب "السقا" ليس لقبه ، وإنما اسمه الحقيقي "عصام عيسي".
وأضاف: أنا شهادتي في عصام مجروحة وعقليته كبيرة .. وبحمد ربنا إنه وقع تحت ايدي من وهو صغير.
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