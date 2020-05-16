» سناء منصور: كدت أدخل السجن أنا وعبد الحليم حافظ بسبب هذا الفنان

أحمد عادل شعبان
روت الإعلامية المصرية سناء منصور قصة طريفة كادت تُدخل بها إلى السجن .
وقالت في حوار لقناة "تن" المصرية: كنت أجري حوارًا إذاعيا مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في الإذاعة وسألته سؤلا كاد يودي بنا سويا للسجن.
وأضافت: من الممثل الذي تصنفه بأنه صاحب أثقل دم في مصر .. ليرد "حليم" قائلا الفنان صلاح نظمي ، وحينها لم أتمالك نفسي من الضحك.
وأردفت: وقتها ذهب الفنان صلاح نظمي إلى الجهات الرسمية وقدم شكوى فينا ، وتمت محاكمتنا وأوشكنا الدخول إلى السجن لولا أن الفنان عبد الحليم حافظ أعتذر لصلاح نظني.
وتابعت: بعدها أثمر هذا الاعتذار عن تعاونهما سويا في فيلم (أبي فوق الشجرة).
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