» سناء منصور: كدت أدخل السجن أنا وعبد الحليم حافظ بسبب هذا الفنان

16 مايو 2020 - 08:25 ص

روت الإعلامية المصرية سناء منصور قصة طريفة كادت تُدخل بها إلى السجن .



وقالت في حوار لقناة "تن" المصرية: كنت أجري حوارًا إذاعيا مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في الإذاعة وسألته سؤلا كاد يودي بنا سويا للسجن.



وأضافت: من الممثل الذي تصنفه بأنه صاحب أثقل دم في مصر .. ليرد "حليم" قائلا الفنان صلاح نظمي ، وحينها لم أتمالك نفسي من الضحك.



وأردفت: وقتها ذهب الفنان صلاح نظمي إلى الجهات الرسمية وقدم شكوى فينا ، وتمت محاكمتنا وأوشكنا الدخول إلى السجن لولا أن الفنان عبد الحليم حافظ أعتذر لصلاح نظني.



وتابعت: بعدها أثمر هذا الاعتذار عن تعاونهما سويا في فيلم (أبي فوق الشجرة).