الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

16 مايو 2020 - 08:55 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 16 مايو تراجع طفيف حيث سجل 15.73 جنيه متراجعا بمقدار قرشين عن معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.70 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.80 جنيه.