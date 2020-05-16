» على الكورنيش.. ياسمين صبري وأبو هشيمة يقضيان شهر العسل

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ياسمين صبري وأبو هشيمة
ياسمين صبري وأبو هشيمة
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شهر العسل

كورنيش الاسكندرية

ياسمين صبري

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الصور  للفنانة  ياسمين صبرى، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الكورنيش فى مدينة إسكندرية.

وظهرت الفنانة  ياسمين صبرى، بإطلالة بسيطة وغير مكلفة وجذابة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطلون جينز أزرق فاتح وشيميز باللون الأزرق الفاتح، وظهرت فى الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على كورنيش إسكندرية.

وخطفت ياسمين صبرى الأنظار بمكياجها الملفت والجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه باللون البينك الذى  كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وتركت شعرها مسندلًا على كتفيها ووضع المكياج البسيط والجذاب مما جعل إطلالتها طبيعية وأنيقة.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.



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