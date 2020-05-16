محافظ مطروح:"أنسوا الكلام دا في العيد مفيش"

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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، معقبا: "نفس إجراءات شم النسيم وأكثر كمان".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" مع خالد أبوبكر،قائلا: "كل القرى السياحية ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك أي استخدام للشواطئ، مفيش شواطئ ولا حدائق عامة ولا تجمعات ولا حفلات ولا بحر،انسوا الكلام دا".
وتابع: "لن يكون هناك دخول لأي أتوبيسات أو رحلات جماعية"، مشيرًا إلى أنه لن يكون أي استخدام لحمامات السباحة في الفنادق.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

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