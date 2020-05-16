مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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من جديد تعود الحياة إلى طبيعتها بالدورى الألمانى بعد فترة توقف طويلة بسبب تفسى فيروس كورونا المستجد.

وتقام اليوم عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره شالكه في تمام الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب "سيجنا إيدونا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الـ26، والمؤجل منذ منتصف شهر مارس الماضي، وتنقل المباراة عبر قناة " بي إن سبورتس 1"، بتعليق حفيظ دراجي.

وفي التوقيت ذاته، يستقبل دولسدورف نظيره بادربورن، وهوفنهايم يواجه هيرتا برلين، ولايبزيج يستضيف فرايبورج، بالإضافة إلى أوجسبورج مع فولسبورج.

فيما يحل فريق بوروسيا مونشغلادبخ ضيفًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام السادسة والنصف مساء عبر شاشة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق محمد بركات.

مواعيد مباريات الدوري الكوري الجنوبي:

دايجو X بوهانج ستيلرز - 09:30 صباحًا.

بوسان آي بارك X جيونبك هيونداي موتورز - 12:00 ظهرًا.


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