قرارات عاجلة لـ"السيسي"بشأن بوابات طريق السويس

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السويس

ام بى سى مصر

اديب

كشف اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، عن زيارة مفاجئة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  زار فيها  اليوم بوابات طريق السويس لمتابعة الوضع، معقبًا: "مفيش حاجة يتألم لها المواطن، ولا يتخذ الرئيس إجراءا فوريا بشأنها".

وأكد "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، أن الرئيس السيسي خلال الزيارة أعطى توجيهات بتوسعة الطريق، وقال نصا لهم: "إحنا بنضيق على نفسنا ليه، ما نعمل 25 حارة، إحنا بنبص لقدام، وبنعمل لمصر حديثة ومتطورة".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن الطريق يتكون من 14 حارة، وسيتم العمل على زيادتها، مشيرا إلي أن اختيار مكان بوابة كارتة طريق السويس يتم اختياره بعد دراسات، منوها بأن البوابة ليس الهدف منها تحصيل الرسوم فقط، بل أيضا لها أهداف تأمينية لصالح المواطن.

وأعلن أنه سيتم توفير مقرات في مدينتي والشروق لعمل اشتراكات الطريق، موضحا أن قلة من المواطنين هم من يعترضون على تطبيق الكارتة، معقبا: "في مواطن رفض كارتة، وقالنا أنا أقسمت في الجروب أني مش هدفع، وقعدنا ساعة ونص نتكلم معاه"، مؤكدا أن الوضع سيتحسن الأيام المقبلة.

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