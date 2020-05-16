» الأطباء: 230 إصابة و13 وفاة بكورونا بين أعضائنا

16 مايو 2020 - 10:00 ص

كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عدد إصابات فيروس كورونا بين الأطباء على مستوى الجمهورية.

وقال حسب صحيفة الوطن، إن إجمالي عدد الإصابات تخطت الـ230 إصابة، و13 وفيات، وذلك بعد إعلان إصابة معظم أطباء الفريق الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى.

وأشار إلى أن عدد الإصابات فى مستشفى الزهراء بلغ 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالى 143 إصابة بالفريق الطبى بالمستشفى، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإصابات وصلت إلى 100% فى أسبوع فقط، وأرجع السبب إلى عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى التى طالما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بها منذ بداية الأزمة.

