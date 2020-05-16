» صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده

16 مايو 2020 - 10:03 ص

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو على صهوة جواده.

وكتب حساب هاشتاق السعودية :" صورة تاريخية التقطت للملك عبدالعزيز -رحمه الله- على صهوة جواده، متى كان ذلك وأين المكان؟".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحد المغردين قائلا : " قريب من باب أجياد عام 1343هـ، بعد حوالي شهرين من دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة".

وعلق آخر : " في مكة وحلة الملك عبدالعزيز ومصوره عند في باب اجياد عام 1924".

وعلق أيضا أحد رواد تويتر : " متى وأين.. في 1343هجري من إحدى نوافذ مبنى التكية المقابلة للحرم الشريف قريباً من باب أجياد عام 1343هجري في شوارع مكه المكرمة".



