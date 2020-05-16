» "الفوطة هتتغسل و ترجع تاني": تصريحات هامة من وزير السياحة

16 مايو 2020 - 10:07 ص

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن جولة تفقدية أجراها لعدة فنادق لبحث استعداداتهم للعودة لاستقبال الزائرين، قائلا:" هناك 173 فندقا تقدموا بطلبات للتشغيل من بينهم 10 فنادق اجتازت الفحص الفني في شرم الشيخ والغردقة".



وأضاف"العناني"، خلال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأنه تم رفض طلب 9 فنادق لعدم استيفائهم الشروط، مؤكدا أن الضوابط الجديدة لا تهاون أو تنازل في تطبيقها.



وتابع:" لن يكون هناك "بوفيه مفتوح" في الفنادق التي ستبدأ في العمل منعا للازدحام، منوها بأن فوط الغرف لن تتغير بل سيكون هناك أطقم فوط لكل غرفة، يتم غسلها وتعاد مرة أخرى لنفس الغرفة، مضيفا: "مفيش سونة ولا بخا ولا مساج في الفنادق التي ستعمل حاليا".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

