دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

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وكالات- الدويني فولي

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إيران

الجامعات

العيد

المطاعم

فيروس كورونا

علي الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورنا وعدد الوفيات في إيران، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السيت، تخفيف بعض الإجراءات ، من بينها إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، وإعادة فتح المطاعم بعد انقضاء شهر رمضان، فضلًا عن عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور.
وقال روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم السبت "سوف تقام صلاة عيد الفطر في المساجد في جميع أنحاء البلاد، لكن التجمعات الكبيرة لا تقام فيها الصلاة".
وأضاف "سيتم إعادة الأنشطة والمسابقات الرياضية دون حضور المشجعين"، مضيفًا "سيتم إعادة فتح المطاعم بعد شهر رمضان".
وأردف "ستفتح الجامعات أبوابها الشهر المقبل وستعقد امتحانات القبول أيضا"، مضيفًا "سيتم فتح الأماكن المقدسة بعد شهر رمضان المبارك بشكل جزئي حيث تفتح 3 ساعات في الصباح و 3 ساعات في المساء".

أعلنت الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن تسجيل 1102 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 116635.

وصنفت منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة" أجبرت العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وبعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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