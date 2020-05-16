» "أنا مش مستعجل وهطبق المطلوب بالملى"

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أون إي

عيد الفطر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن اجتماع عقد بحضور وزير السياحة ووزيرة الصحة ، مع المستثمرين، قائلا :" وزارتي السياحة والصحة وضعا قيود صارمة للغاية لبدء تشغيل المنشآت السياحية".

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي"، قائلا :" "فسح البحر والمراكب" ليست أولوية في هذه المرحلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهه فيروس كورونا".

وتابع: "أنا مش مستعجل على التشغيل، وهطبق قرارات الحكومة ، هطبق المطلوب بالملى فيما يتعلق ب أيام عيد الفطر،متسائلا :" ولكن هل الفنادق والمستثمرين قادرين على تطبيق قرارات السياحة والصحة ؟،معقبا:" مطلوب من المنشآت السياحية ضبط أوضاعها والحصول على شهادتى الصحة والسياحة للتشغيل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

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