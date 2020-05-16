تركي الحمد ساخرا من كرمان: حظوظ الديك باض على الوتد

16 مايو 2020 - 10:24 ص

سخر الكاتب السعودي تركي الحمد ، عقب اختيار الناشطة اليمينة توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستغرام.

وكتب الحمد على حسابه في تويتر : " يقول المثل: إذا قام حظك، باض الديك على الوتد، وإذا طاح حظك، بال الحمار على الأسد..بركات الفوضى الخلاقة".

جاء هذا في تعليقه على ما كتبته دكتورة نجاة السيد، والتي سخرت بدورها من كرمان قائلة : " بالله هذه تحصل على جائزة نوبل للسلام وتكون أحد المشرفين عن محتوى فيسبوك؟ أليست هذه نكتة العصر تثبت لنا فساد المجتمع الدولي؟ المفترض هذه الجائزة نرفضها ولا نعترف بها" .

وعلق حساب عبد الرحمن مرزوق :" أستاذنا تركي.. توكل لم تصل للإعلام والمنظمات الدولية لفرط ذكاء أو لتمام شجاعة، بل العكس تمام، هي كبرت بحضن الرئيس صالح فهي ابنة وزير، ويراد عبر منح الألقاب لتوكل وأشباهها إعادة تدوير الفساد باليمن وبحجة الثورة، مع أن الثورة الحقيقية إذا قامت ستبدأ بتوكل وأختها وأبيها وكل اللصوص".

وعلق آخر : " ما تلاحظ أنك بدأت تأخذ منحى آحادي في التفكير ، وتركت دعاية التعددية الفكرية ، وحق الإنسان في التعبير الحر مهما كانت معتقداته وميوله".