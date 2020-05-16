أنا وعبد الحليم حافظ تعرضنا للسجن بسبب سؤال علي الهوا

16 مايو 2020 - 10:36 ص

روت الإعلامية سناء منصور، بعضا من كواليس حوارتها الإذاعية مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، قائلة :"إنها طرحت عليه سؤالا تسبب في إرسالهما سويًا إلى المحكمة والوقوف في ساحات القضاء".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "تين"، قائلة :السؤال كان "مين أتقل دم ممثل في مصر؟"، فرد عبد الحليم حافظ بأنه "صلاح نظمي" فضحكت على الإجابة.



وتابعت :" الفنان صلاح نظمي رفع قضية ضدي أنا و عبد الحليم أمام المحاكم وعرضنا للسجن ولولا اعتذار عبد الحليم له ما سحب القضية، لافتًا إلى أن من ثمار ما حدث هو اشتراكهما معًا في فيلم "أبي فوق الشجرة".

