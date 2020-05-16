السيسي عطية من الله وكلامه موجود في القرآن

16 مايو 2020 - 10:49 ص

عقب النائب محمد إسماعيل،على صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مجموعة صور عرضها عليه الإعلامي محمد موسي ببرنامج "خط أحمر "، قائلا :" الرئيس السيسي عطية من الله لنا".



وأضاف إسماعيل خلال اللقاء: "الرئيس من عطايا الله لمصر لأنه جاء في مرحلة صعبة وجمع المصريين على قلب رجل واحد وكان دائما يتكلم عن الوحدة المصرية وطول ما المصريين متفقين نقدر على الدنيا كلها ".



وتابع : "كلام الرئيس السيسي ربنا قاله في كتابه الكريم بشأن الترابط واتفاق المصريين مع بعضهم البعض، السيسي بنى مصر مرة تانية أكثر مما فعله محمد على باشا، بالرغم أن محمد على قعد 8 سنين لحد ما بدأ التنمية لكن الرئيس السيسي من أول يوم".

