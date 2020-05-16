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2 مليار جنيه لقطاع الطيران المدني لمواجهة "كورونا"

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

الطيران المدني

كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه "قرض مساند"

 وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80? من حجم التشغيل عام 2019.

و أضاف الوزير في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة  أن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة تفشي "كورونا" والذي  أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات مع  تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها.

أوضح أن هذا القرض لقطاع الطيران المدني يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من الفيروس لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومي.

كما أشار الوزير إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم 24 لسنة 2020، الذي يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضي، متضمنًا القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات "كورونا".


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