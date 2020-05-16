» حادث سير في المنيا يتسبب في مقتل وإصابة 18 عاملا

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متابعات- الدويني فولي

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المنيا

عمال

ملابسات

شهد الطريق الصحراوي أمس الجمعة، بالقرب من مدينة المنيا، حادثة بشعة، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا، جراء وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص،.
البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.
وتبين بعد الانتقال،مت وقوع الحادث بين 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.
تم نقل الجثتين والمصابين إلى مشرحة المستشفى العام، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطرق ومعرفة الظروف والملابسات، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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