غير متوقعة.. "القاعدة" تساعد الحكومة لمواجهة "كورونا" في هذه الدولة

16 مايو 2020 - 11:25 ص

بالرغم من المكسيك معروف عنها سيطرة العصابات و الحروب التي تدور باستمرار بينها وبين الحكومة إلا أنها أقدمت علي تصرف غير متوقع منها وهي مساعدة الحكومة بسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس " كورونا".

وجاءت المساعدات من خلال تقديم صناديق الوجبات للفقراء من قبل رجال مسلحين يقودون سيارات ذات طراز عسكري ويحملون شعارات لمنظمات خطرة و أشخاص مسجونين ثم يقامون بتصوير تلك اللقطات ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي تعتبر خطوة لإحراج الحكومة المكسيكية التي تعاني عجز بسبب تفشي "كورونا" ، من خلال قدرتها علي حل أزمة عجزت عن حلها الحكومة حسبما نشرت " وول ستريت جورنال".

وداخل ولاية تشيهواهوا أخرج مسلحون من شاحنات تحمل شعار تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن عبوات لوجبات وقاموا بتوزيعها في 4 مدن مختلفة.

وتدير ابنة إمبراطور المخدرات المكسيكي " خواكين إل تشابو جوزمان، والذي يقضي 63 عام بالسجن في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تجارة المخدرات والعنف، منظمة خيرية تساعد المتضررين من الإغلاق المفروض بسبب تفشي "كورونا" ، وقد ظهرت في مقاطع فيديو وهي توزع الإعانات في عبوات عليها صورة لوالدها.

جدير بالذكر أن تلك التصرفات أحرجت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور خاصة أنه لم يهتم بتحسين وضع الفقراء في برنامجه لمكافحة تفشي "كورونا" ، وقد طالب العصابات المسلحة بالتوقف عن التبرع والتركيز علي إنهاء العنف في المكسيك .

جدير بالذكر أن عصابات المخدرات تدير مساحات واسعة من أراضي المكسيك وقد تضاعفت معدلات القتل 3 مرات عن العقد الماضي و نادرا ما يتم الإمساك بالمسلحين ومحاكمتهم.