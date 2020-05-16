» حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

16 مايو 2020 - 11:35 ص

كشف النادى الإسماعيلى، موقفه من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية.

وقال "الدراويش" عبر بيان صادر عنه "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.