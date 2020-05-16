  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مساعدات

30 طن مستلزمات طبية.. هدية من الصين

الرئيس السيسي

السيسي عطية من الله وكلامه موجود في القرآن

فيسبوك

السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

الفنان أحمد فلوكس

فلوكس : صاحب الكومباند بينتقم مني علشان فيلم الممر

القاعدة تواجه كورونا

غير متوقعة.. "القاعدة" تساعد الحكومة لمواجهة "كورونا" في هذه الدولة

"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة

"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

ترامب يثر الجدل: بدأنا تطوير لقاح كورونا قبل ظهوره

العامرى فاروق لـ"محمود طاهر": "أنت فهمت الأهلى غلط"

أول رد من الأهلي عن احتجاج الزمالك للحصول على "نادي القرن"

توكل كرمان:مرسى "منديلا العرب "

تركي الحمد ساخرا من كرمان: حظوظ الديك باض على الوتد

سناء منصور : الحناوي تعاملت مع برنامجها كـ"قاعدة قهوة"

أنا وعبد الحليم حافظ تعرضنا للسجن بسبب سؤال علي الهوا

حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

الرياضة

باهر المحمدى
باهر المحمدى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

حقيقة رحيل «عنتر» و«السعيد» للمصرى البورسعيدى

#

شروط "الدراويش" للاستغناء عن "باهر" للأهلى

#

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

#

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

الاهلى

لاعب

رحيل

باهر

محمدى

 
كشف النادى الإسماعيلى، موقفه من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية.
وقال "الدراويش" عبر بيان صادر عنه  "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.
وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الأندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية: أجرينا نصف مليون فحص كورونا وهذا هو العلاج
» اعتزلت الفن بسبب أم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن "سلطانة الطرب"
» حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى
» حادث سير في المنيا يتسبب في مقتل وإصابة 18 عاملا
» انتحار طالبة شنقًا لمرورها بأزمة نفسية
» تحرك عاجل من الشباب والرياضة لحسم مصير الدورى
» "الفوطة هتتغسل و ترجع تاني": تصريحات هامة من وزير السياحة
» "أنا مش مستعجل وهطبق المطلوب بالملى"
» الأطباء: 230 إصابة و13 وفاة بكورونا بين أعضائنا
» لأول مرة وزيرة أفريقية في حكومة إسرائيل
» صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية