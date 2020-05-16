شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل عبدالرحمن المطيري من منزله

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اعتقلت الشرطة الأمريكية الشاب السعودي المثير للجدل عبدالرحمن المطيري، من داخل منزله، بسبب موقفه القانوني.

ويظهر الفيديو الذي بثه أحد أصدقائه "لايف" قيام الشرطة الأمريكية باعتقاله من داخل المنزل ووضع الكلبشات في يده واقتياده خارج المنزل.

ويظهر في الفيديو أن "المطيري" يطلب من صديقه إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، فيما يبدو أن الشرطة لم تقتنع بادعائه وأصرت على القبض عليه.

ويحاول المطيري إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات.

ويتهم نشطاء في السعودية "المطيري" بأنه ملحد بسبب ظهوره في فتيات ليل والمجاهرة بذلك، بينما يقول البعض أنه مريض نفسي خاصة أنه دائم الهجوم على النظام السعودي والتحريض عليه.


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