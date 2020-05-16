» تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"

16 مايو 2020 - 01:20 م

أعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى معدل إصابة يومي في قطر منذ بدء الجائحة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان لها أن عدد الإصابات الإجمالي تجاوز عتبة الـ30 ألف إصابة.

وأكدت "الصحة القطرية"، تعافي 242 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3788 حالة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 15 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 158 حالة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

وأفادت الوزارة بأن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 74 عاما، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة. وتتقدم وزارة الصحة العامة، بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد.

وذكرت وزارة الصحة أن دولة قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.



