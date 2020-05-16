  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية- كورونا

بعد تزايد نسب الشفاء..السعودية تكشف عن العلاج الذي تستخدمه

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

بعوضة "زيكا " تدخل المنيا وأسيوط

أخطر من كورونا.. "بعوضة النمر" تجتاح دولة عربية

فلوكس

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

بشار الأسد

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الروسي.. وأزمة بين بوتين والأسد

رمضان عبد الرازق

مفاجأة عن "ابن تيمية" : أنقذ المسيحيين واليهود من التتار

في مثل هذا اليوم.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

بعد العزى.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

عبدالرحمن المطيري

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل عبدالرحمن المطيري من منزله

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية لـ 3 دول أفريقية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

خالد أبوبكر لرئيس الوزراء : لو عملت كدا هيبقي خطأ كبير

تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"

عرب وعالم

قطر- كورونا
قطر- كورونا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"

#

الصحة تسجل أقل إصابة بـ"كورونا" منذ يومين

#

السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

#

السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بـ"كورونا"

قطر

وزارة الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى معدل إصابة يومي في قطر منذ بدء الجائحة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان لها أن عدد الإصابات الإجمالي تجاوز عتبة الـ30 ألف إصابة.

وأكدت "الصحة القطرية"، تعافي 242 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3788 حالة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 15 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 158 حالة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين، وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

وأفادت الوزارة بأن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 74 عاما، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة. وتتقدم وزارة الصحة العامة، بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد.

وذكرت وزارة الصحة أن دولة قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موقف محرج لوزير التعليم الفرنسى من الحمام على الهواء
» فرنسا تعتقل" كابوجا" بعد 25 عامًا من البحث عنه
» تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"
» بعد "كورونا".. ملايين السلاحف تغزو الهند واختفاء المواطنين
» مفيش حاجة اسمها تنزل الشارع دون كمامة
» فايلر يرفض رحيل الشحات: لا غنى عنه
» تقرحات الفم المزعجة.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة
» الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة
» رئيس"قناة السويس" يشهد تدشين الكراكة "مميش"
» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات
» السعودية: أجرينا نصف مليون فحص كورونا وهذا هو العلاج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية