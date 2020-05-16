» فرنسا تعتقل" كابوجا" بعد 25 عامًا من البحث عنه

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فرنسا

اعتقال

إبادة جماعية

كابوجا

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس، بحسب وزارة العدل الفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت.

وصدرت بحق فيليسيان كابوجا - الذى احتل المركز الخامس فى القائمة - لائحة اتهام بالإبادة الجماعية وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الإنساني الدولي.

ويُشتبه أيضا أنه المصدر التمويلي والداعم الرئيسي "للجماعات السياسية والمليشيات" التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في رواندا.

وكان كابوجا أحد مؤسسي "صندوق الدفاع الوطني" وكذلك رئيسا له. واستطاع توفير أموال للحكومة المؤقتة في رواندا لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية سنة 1994.

علاوة على ذلك قدم كابوجا دعما لوجيستيا لرجال ميليشيا إنتراهاموي عن طريق تزويدهم بأسلحة وملابس عسكرية ونقلهم في سيارات تابعة لشركته.

ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.


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