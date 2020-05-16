» موقف محرج لوزير التعليم الفرنسى من الحمام على الهواء

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تعرض وزير التعليم الفرنسي «جان ميشيل» لموقف شديد الإحراج أمام الكاميرا خلال بث مباشر مع قناة فرنسية.

وكان وزير التعليم يتحدث إلى المذيعة بكل جدية في بذلته الرسمية، وفجأة وقعت الكاميرا وكشفت عن جلوس وزير التعليم على المرحاض، مما أثار الضجة على مواقع التواصل.

وتبين أن وزير التعليم الفرنسي يجلس على المرحاض بملابسه الداخلية خلال البث المباشر، مما وضعه في موقع محرج أمام العالم.

حاول جان ميشيل تعديل الوضع وضبط الكاميرا مرة أخرى لتدارك الموقف، لكن الكاميرا كانت قد التقطت الوضع الصادم.


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