حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

16 مايو 2020 - 01:51 م

ألقت الشرطة الأردنية القبض على مجموعة من الفتيات والشباب أقدموا على كسر حظر التجمع والإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وبحسب ما صرح به الناطق الإعلامي، باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغا ورد إلى المديرية حول وجود تجمع وحفل داخل أحد المنازل في منطقة الدوار السابع .

وأضاف أنه جرى على الفور التحرك للمكان وضبط 14 شابا وفتاة من جنسيات مختلفة شاركوا بالحفل وخرقوا أوامر الدفاع داخل المنزل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا للحفل الذي جمع الشباب والفتيات، والذي يظهر الخمور وملابس الرقص والأراجيل، ما أثار استنكارا منهم خاصة وأن ذلك تم في ظل جائحة كورونا وبشهر رمضان المعظم.

وقام حساب هزات العودات، بنشر صور للحفل وعلق عليها قائلا على : ضبط الأمن العام 14 شاب و فتاه خلال اقامه حفل قرب الدوار السابع، الفساتين عشان الرقص، والمشروب عشان الجو والكيف، والأراجيل عشان الدخان، طيب المتر لشو؟ لقياس مدى تأثير السعادة مثلا؟ أو يقيسو التباعد الاجتماعي".





يذكر أن الأردن تفرض سلسلة من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أنها تمنع التجمعات والحفلات وتفرض قيودا على الخروج من المنزل، وذلك لضمان انتهاء الوباء.



