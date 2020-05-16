  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

"أبوهشيمة" يشترى 50% من أسهم شركة "synergy"

الزوجة الأولى.. أول صور لأم أبناء "أبوهشيمة" تثير الجدل

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

حظر صادرات الفراولة المصرية

مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة

السعودية- كورونا

بعد تزايد نسب الشفاء..السعودية تكشف عن العلاج الذي تستخدمه

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

بعوضة "زيكا " تدخل المنيا وأسيوط

أخطر من كورونا.. "بعوضة النمر" تجتاح دولة عربية

فلوكس

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة

عرب وعالم

عيد الفطر
عيد الفطر
Advertisements

وكالات-الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

في ذكرى انفجار "تشير نوبل".. هذه الدولة أول من أبلغت بالكارثة

#

إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا.. وطفل أول الضحايا

#

إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات هذه الدولة

#

رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة

سلطنة عمان

الأحد

عيد الفطر

أعلنت الحسابات الفلكية بسلطنة عمان، أن يوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق التقديرات التي أُجريت حول رؤية هلال شهر شوال.

وذكرت الحسابات التي أعدها مازن بن سالم المفرجي رئيس قسم التقويم الهجري في دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن القمر في مدينة مسقط سيكون في مرحلة الاقتران يوم الجمعة عند الساعة التاسعة وتسع وثلاثين دقيقة ( 09:39 ) مساءً بالتوقيت المحلي للسلطنة، وسينزل عند الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة ( 07:27 ) مساءً، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وست وأربعين دقيقة (06:46 ) مساءً، أي إن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي إحدى وأربعين دقيقة.

وأشارت الحسابات إلى أن القمر يبعد عن الشمس بمقدار 10 درجات، وعلى ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 8 درجات ونصف، وشدة إضاءته تبلغ 0.79 % . وتكون الشمس في برج الثور منزلة الثريا، والقمر في برج الثور منزلة الدبران.

وصدر مرسوم سلطانى عن السلطان هيثم بن طارق  حدد فيه إجازة العيد  ابتدءا من 29 رمضان وحتى 3 من شوال، ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من العيد”.

وعليه، فإن صادف عيد الفطر المبارك يوم الأحد ستكون الإجازة – وفق المرسوم السلطاني- حتى يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 27 مايو 2020م.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة
» إحنا المحافظة الوحيدة اللي مفيهاش كورونا
» إحباط أكبر صفقة ترامدول في الجيزة
» التقرير الطبي يكشف مفاجأة مدوية في حادثة أحمد فلوكس
» موقف محرج لوزير التعليم الفرنسى من الحمام على الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية