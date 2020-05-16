فيديو فاضح.. انزلاق قميص مذيعة على الهواء وظهور"ثديها"

16 مايو 2020 - 02:04 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو فاضح لمذيعة انزلق قميصها العاري على الهواء، وأظهر "ثديها" دون ان تلتفت له المذيعة او تتدارك الأمر.

ويظهر في الفيديو المذيعة تتحدث إلى زميلاتها مرتدية قميص "شبه عاري"، وبينما تتكلم مع المذيعة الأخيرة انزلق القميص دون ان تشعر او تنبهها زميلتها، الأمر الذي أظهر "ثديها" بشكل فاضح.

وانتشر الفيديو بشكل رهيب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق العديد من الاشخاص على هذا اللغط الذي يدل على ان القناة لا تحترم المشاهد، اضافة الى ذلك رأى البعض ان اللوم لا يقع على المذيعة وحدها بل هذا واجب المخرج أن يتدارك الموضوع.

وسخر البعض من المذيعة بسبب عدم ارتدائها حمالة صدر من الأساس ما عرضها لهذا الموقف المحرج.