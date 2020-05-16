» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية

16 مايو 2020 - 02:34 م

أصيب حمادة الشرقاوي حارس مرمى فريق شبان أسيوط، وشقيقه أحمد الشرقاوي قائد فريق جمهورية شبين، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

وتوجه الثنائي الثلاثاء الماضي لمستشفى الحميات بشبين لإجراء التحاليل، حيث ثبتت إيجابيتها على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهما، فيما كانت النتيجة سلبية لوالدهما ووالدتهما.

ويقضي الشقيقان حاليا فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بشبين.

وتعد إصابة الشقيقين هي الرابعة والخامسة بفيروس كورونا في الوسط الكروي المصري، بعد وليد عبد الله، مدرب حراس المدينة المنورة، وهادي جمعة، لاعب نادي شبان بني سويف، ووفاة محمد عبده، مدرب حراس نادي بدر.