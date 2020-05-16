"ماء الأرز".. مياه ذهبية لبشرة شابة وشعر طويل

متابعات- أمينة عبد العال
تبحث الفتيات باستمرار عن طرق طبيعية للاهتمام ببشرتها توفير للنقود و تخفيفا للأعراض الجانبية للمواد الكيميائية، ويعتبر ماء الأرز وسيلة سحرية للمحافظة علي بشرة شابة و شعر صحية.
وفوائد ماء الأرز للبشرة :
1- يعزز إنتاج الكولاجين .
2- يقلل الالتهاب وتهيج البشرة.
3- محلول طبيعي لعلاج الشيخوخة لأنه يمنع الخطوط الدقيقة بالوجه.
أما عن فوائده للشعر :
1- بروتين طبيعي يعمل علي إطالة الشعر ومنع تقصفه.
2- يعالج تلف الشعر الناتج عن حرارة السيشوار والكي.
3- يعزز حجم بصيلات الشعر مما يساعد علي كثافته.
ويتم استخدام ماء الأرز من خلال هذه الخطوات: يتم غسل الأرز و نتركه منقوع لمدة 30 دقيقة يم يتم وضع الماء في بخاخة ويتم استخدامه للوجه والشعر، ويمكن غلي الأرز في كمية ماء زائدة وتركها حتي تبرد وتصفية الأرز واستخدام الماء.
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