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"ماء الأرز".. مياه ذهبية لبشرة شابة وشعر طويل

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متابعات- أمينة عبد العال

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الشعر

البشرة

ماء الارز

تبحث الفتيات باستمرار عن طرق طبيعية للاهتمام ببشرتها توفير للنقود و تخفيفا للأعراض الجانبية للمواد الكيميائية، ويعتبر ماء الأرز وسيلة سحرية للمحافظة علي بشرة شابة و شعر صحية.

وفوائد ماء الأرز للبشرة :

1-  يعزز إنتاج الكولاجين .

2-  يقلل الالتهاب وتهيج البشرة.

3-   محلول طبيعي لعلاج الشيخوخة لأنه يمنع الخطوط الدقيقة بالوجه.

أما عن فوائده للشعر :

1-  بروتين طبيعي يعمل علي إطالة الشعر ومنع تقصفه.

2-  يعالج تلف الشعر الناتج عن حرارة السيشوار والكي.

3-  يعزز حجم بصيلات الشعر مما يساعد علي كثافته.

ويتم استخدام ماء الأرز من خلال هذه الخطوات: يتم غسل الأرز و نتركه منقوع لمدة 30 دقيقة يم يتم وضع الماء في بخاخة ويتم استخدامه للوجه والشعر، ويمكن غلي الأرز في كمية ماء زائدة وتركها حتي تبرد وتصفية الأرز واستخدام الماء.


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