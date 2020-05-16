مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

16 مايو 2020 - 02:52 م

أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.

وقال النادي لاريسا في بيان رسمي، إن 20 شخصا من المتشردين وتجار المخدرات اعتدوا على عمرو وردة ولاجئ سوري يعمل بالنادي، وأصابوهما بجروح طفيفة.

وأضاف أنه سبق وأن قام هؤلاء المتشردون بأعمال شغب خلال تشجيع لاريسا، وتسببوا في تغريم النادي 400 ألف يورو، كما قاموا بسب رئيس النادي، وبناءً عليه تم حرمانهم من حضور مباريات الفريق.

وشدد البيان على أن عمرو وردة واللاجئ السوري، تحت حماية نادي لاريسا.