  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

"أبوهشيمة" يشترى 50% من أسهم شركة "synergy"

الزوجة الأولى.. أول صور لأم أبناء "أبوهشيمة" تثير الجدل

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

حظر صادرات الفراولة المصرية

مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة

السعودية- كورونا

بعد تزايد نسب الشفاء..السعودية تكشف عن العلاج الذي تستخدمه

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

بعوضة "زيكا " تدخل المنيا وأسيوط

أخطر من كورونا.. "بعوضة النمر" تجتاح دولة عربية

فلوكس

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

الرياضة

عمرو وردة
عمرو وردة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

#

تفاصيل الاعتداء على "وردة" باليونان

#

"شربت مخدرات"..اعتراف يصدم"الدغيدي"على الهواء

#

نجل وردة الجزائرية يفجّر مفاجأة: فعلت هذا الأمر لأجل مايكل جاكسون

ملاعب

فيروس

كورونا

دورى مظاليم

أصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا رسميا، بشأن اعتداء مجموعة من جماهيره على لاعبه السابق عمرو وردة.

وقال النادي لاريسا في بيان رسمي، إن 20 شخصا من المتشردين وتجار المخدرات اعتدوا على عمرو وردة ولاجئ سوري يعمل بالنادي، وأصابوهما بجروح طفيفة.

وأضاف أنه سبق وأن قام هؤلاء المتشردون بأعمال شغب خلال تشجيع لاريسا، وتسببوا في تغريم النادي 400 ألف يورو، كما قاموا بسب رئيس النادي، وبناءً عليه تم حرمانهم من حضور مباريات الفريق.

وشدد البيان على أن عمرو وردة واللاجئ السوري، تحت حماية نادي لاريسا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة
» إحنا المحافظة الوحيدة اللي مفيهاش كورونا
» إحباط أكبر صفقة ترامدول في الجيزة
» التقرير الطبي يكشف مفاجأة مدوية في حادثة أحمد فلوكس
» موقف محرج لوزير التعليم الفرنسى من الحمام على الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية