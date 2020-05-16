رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

16 مايو 2020 - 03:10 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، آخر 24 ساعة، ما يعد قفزة قياسية حادة ثالثة على التوالي.

وكتب حساب وزارة الصحة عبر "تويتر" :" الصحة تعلن عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد".

وأشارت "الصحة" إلى أن إجمالي الإصابات تجاوزت اليوم السبت عتبة الـ50 ألفا.



#الصحة? تعلن عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس ?#كورونا? الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Eg5JqIqhQd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 16, 2020