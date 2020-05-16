» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

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أفتنت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر بتحريم (التصافح والتقبيل) خلال عيد الفطر، داعية إلى الاكتفاء بإرسال التهنئة عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وقالت اللجنة الرسمية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية في بيان: "لا يجوز أن نجعل من المغافرة وصلة الأرحام سببا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا".

وأضافت: "ينبغي الاكتفاء بالتهاني من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الهاتف، والإنترنت) لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

كما دعت اللجنة إلى تأجيل عمليات الختان الجماعي التي كانت تجرى في الأيام الأخيرة من رمضان إلى ما بعد نهاية جائحة كورونا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الجمعة إن "لجنة علمية بوزارة الصحة، أوصت السلطات العليا في البلاد بفرض حظر تجوال كلي خلال عيد الفطر، لمنع الزيارات التي قد تساهم في انتشار الوباء".

وقبل أيام، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي بكافة محافظات البلاد، وتعليق كافة النشاطات حتى 29 مايو.

يشار إلى أن الجزائر سجلت حتى مساء الجمعة 6629 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منهم 536 وتعافى 3271 شخصًا.

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