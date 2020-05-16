  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها

استجابة لإجراءات الحظر.. مطعم يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

قوات المظلات

وزير الدفاع يتفقد عناصر قوات المظلات

كورونا

كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

عرب وعالم

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود
"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو مرعب.. يدفن والدته وهي على قيد الحياة

#

العالم يشهد أول تجربة لعقار يعالج كورونا على البشر

#

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

#

فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران

حماس

تدريبات

اختراق

القسام

تمكنت كتائب عز الدين القسام- الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس- من اختراق بث القناة السابعة العبرية وإذاعة مقطع فيديو لكتائب عز الدين القسام، يتضمن تدريبات ومشاهد عسكرية صدمت الإسرائيليين.

وحسب الإعلام العبري، قام مجهولون باختراق بث القناة السابعة العبرية خلال لقاء ديني لأحد الحاخامات ويدعي"حجاي لوندين" ، وتم نشر فيديو لـ كتائب القسام.

وقالت القناة العبرية ،إن المجهولين تمكنوا من اختراق القناة السابعة والعديد من منصات التواصل تطبيق ZOOM أيضًا.

وأكدت القناة أنه تم نشر فيديوهات حول منظومة الطائرات الصغيرة التابعة لكتائب القسام، ومشاهد عسكرية للمقاومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة
» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر
» "القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية