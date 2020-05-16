  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها

استجابة لإجراءات الحظر.. مطعم يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

قوات المظلات

وزير الدفاع يتفقد عناصر قوات المظلات

كورونا

كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"

عودة 306 مصريًا عالقًا في جدة وسط إجراءات طبية مشددة

الحياة السياسية

مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

#

المدينة الجامعية بالمنصورة تستقبل 10 مصابين بفيروس كورونا

#

غزة.. مصرع طفلة جراء "عاصفة التنين"

#

بغداد.. إجراءات مشددة مع توافد محتجين عشية "مليونية"

الطيران

جدة

أخبار مصر

مطار مرسى علم

العالقين بالخارج

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة، على متنها نحو 306 مصريين من العالقين في المملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأجرت سلطات مطار مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة
» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر
» "القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية