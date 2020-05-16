» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة

16 مايو 2020 - 05:05 م

نجحت الأجهزة الأمنية من فك لغز العثور على رجل "38 عامًا" مذبوحًا داخل سيارته على طريق الروبيكي، دائرة قسم شرطة مدينة بدر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن وراء الجريمة، زوجته وعشيقها وشخص آخر، بعدما اكتشف الزوج خيانتها له مع أحد العالمين لديه.

وفي التفاصيل، فقد شك الزوج الذي يقيم مع زوجته بمشروع "ابني بيتك"، في علاقة زوجته بأحد العاملين لديه في المخبز الذي يمتلكه، وراقب زوجته وتصرفاتها حتى تأكد من خيانتها له، وعندما واجهها أنكرت العلاقة فاعتدى عليها بالضرب المبرح، حتى تركت له المنزل وذهبت لأهلها.

اتصلت الزوجة الخائنة بعشيقها وأخبرته أن زوجها كشفت علاقتهما وأنه ينبغي التخلص منه، قبل افتضاح أمرهما.

قام العشيق بالاستعانة بعامل آخر بمدبغة "صديقه" واستدرجا زوجها ثم قاما بذبحه من الرقبة ليلقى مصرعه فى الحال، وقاما بوضعه داخل سيارته الملاكى وتركاه ينزف حتى لقى مصرعه.

وبعد ساعات عثر الأهالى على جثة لشخص داخل سيارة ملاكى بطريق الروبيكى دائرة قسم شرطة مدينة بدر، وفور إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بالجريمة أمر بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض البلاغ وضبط مرتكبيه.

وقد قام فريق البحث بفحص علاقات المجنى عليه وفحص هاتفه المحمول، وكذا تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحل العثور على الجثة، وتم تحديد هوية الجناة، وتبين أن زوجته و2 آخرين وراء ارتكاب الجريمة، ومن خلال أحد الأكمنة التى أعدت لهم تم ضبطهم، وأقرت الزوجة العشرينية فى اعترافاتها التفصيلية أمام رجال المباحث أنها تعرفت على عشيقها الذى يعمل بالمخبز الذى يملكه زوجها من خلال ترددها على المخبز، وبدأت فى تلك الفترة علاقتهما العاطفية بعد فترة قصيرة من تعرفها عليه حتى أصبحت لا تستطيع الاستغناء عنه.

وأضافت الزوجة: "زوجي بدأ يشك فى تصرفاتي ليكتشف بعد فترة علاقتى مع عشيقى، وعندما واجهنى بتلك العلاقة أنكرت فقام بالتعدى على بالضرب، فقررت الانتقام منه وحتى يخلو لى الجو مع عشيقى، فقمت بإبلاغ عشيقى بافتضاح أمرنا، فخططنا لقتله وقام عشيقى بالاستعانة بصديقه لتنفيذ الجريمة حتى تمكنت بمساعدتهما من ذبح زوجى وإلقاء جثته بالطريق العام"، حسب صدى البلد.

وبمواجهة العشيق وصديقه أيدا أقوال المتهمة، وتم العثور على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.