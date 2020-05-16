  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها

استجابة لإجراءات الحظر.. مطعم يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

قوات المظلات

وزير الدفاع يتفقد عناصر قوات المظلات

كورونا

كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"

كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى هذا الرقم الصادم

#

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

#

فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 27 ألفا

#

بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

سجلت كندا، اليوم السبت، انخفاضا كبيرًا لوتيرة ارتفاع الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 96 حالة جديدة مقابل 162 أمس الجمعة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5499 إلى 5595 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 13 مايو 160 حالة، وفي 14 مايو 128، وفي 15 مايو 162.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1175 ليصل إلى 74993 بعد أن كان على مستوى 73818 حالة.

وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كند تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة
» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر
» "القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية