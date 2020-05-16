» مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد

فجر هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف عن كواليس حوار دار بينه وبين محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي بشأن عرض حقيقي من ريال مدريد الإسباني.

وقال هاني رمزي في حواره لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير :"دار حوار بيني وبين محمد صلاح في سويسرا على هامش معسكر منتخب مصر استعدادًا لنهائيات كأس العالم (روسيا 2018)، وأكد لي تلقيه عرضًا رسميًا من نادي ريال مدريد الإسباني".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق :"محمد صلاح استشارني بشأن خطوة الانتقال لريال مدريد الإسباني في توقيت تألقه مع ليفربول".