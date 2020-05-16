ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

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ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 16-5-2020، استقرارًا على مستوى البنوك العاملة فى مصر.


وجاء استقرار الأسعار مقارنة بختام تعاملات ألو أمس الخميس.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية  15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.


 وسجل السعر فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.


 وسجل سعر الدولار فى بنك عودة 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.


 وبلغ السعر فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 
أما بنك أبو ظبى الإسلامى فسجل  15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

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