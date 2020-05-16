تفاصيل اجتماع «السيسي» مع رئيس مجلس الوزراء

أحمد سالم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل.
وأوضح المتحدث بأن الاجتماع شمل بشكل خاص، تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.
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