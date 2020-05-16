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نجم الدوري الإنجليزي يخرق حظر كورونا وينظم حفلة جنسية

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فتحي مجدي

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كشفت صحيفة بريطانية، أن لاعبًا بالدوري الإنجليزي الممتاز انتهك قواعد الحظر المنزلي الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا وغادر إلى باريس حيث أقام حفلة جنسية مع عدد من الفتيات.

ووفق صحيفة "ذا صن"، فإن اللاعب الذي لم تذكر اسمه شرب الخمور مع عارضات أزياء، بعد استئجار مطعم قبل مواصلة الاحتفالات في شقة قريبة، حيث يُزعم أنه مارس الجنس مع فتاة واحدة على الأقل. 

وأشارت إلى أن مجموعة من حوالي 15 شخصًا حضروا إلى المطعم الفخم، الواقع بالقرب من الشانزليزيه، لافتة إلى أن أن تاجر مخدرات حضر مع اللاعب الحفل في الشقة، حيث زُعم أنه قفز بفتاة في المصعد. 

وقال مصدر للصحيفة إن اللاعب المعني رتب لسيارات الأجرة لاختيار الضيوف من الفتيات إلى المطعم، الذي استأجره بشكل خاص مع النوادل، في انتهاك لقواعد الإغلاق التي تتخذها الحكومة الفرنسية.

وأضاف: "كان هناك حوالي 15 ضيفًا. كان كل شيء صاخبًا للغاية. ثم توجهت معظم المجموعة إلى شقة مستأجرة حيث استمرت الحفلة وخرجت الأمور عن السيطرة".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الذي عاد الآن إلى التدريب مع ناديه قبل استئناف محتمل للدوري قد يواجه الآن تحقيقًا في فرنسا. 

وفي مارس، خرق نجم أستون فيلا جاك جريليش قواعد الإغلاق لحضور حفل في شقة زميله السابق روس ماكورماك في برمنجهام، وسارع إلى الاعتذار عن موافقته "بغباء" على الحضور. 

وفي أبريل، استضاف مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، مع مرافقتين داخل منزله في تشيشاير. وأصدر ووكر في وقت لاحق اعتذارًا لجماهير مانشستر سيتي والمدير الفني بيب جوارديولا عن أفعاله بعد مخالفة قواعد الإغلاق المفروضة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.  

وفي نفس الشهر، تم تصوير مهاجم إيفرتون مويس كين مع العديد من الفتيات في شقته. وكان يعتقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي لا يزال يتعلم اللغة الإنجليزية، أن الإغلاق يعني أنه كان عليه فقط البقاء في منزله.  

كما تم ضبط نجم آخر يخرق القواعد هو مدافع مانشستر يونايتد ماركوس روخو، المعار حاليًا في إستوديانتيس في الأرجنتين. 

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا وهو يلعب البوكر ويدخن مع الأصدقاء في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذفه شقيقه فرانكو فيما بعد.

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