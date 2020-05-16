» تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم السبت، عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6741 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 78263 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في الموجز الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، ليصبح عدد الوفيات 192 حالة.

وبين الرابعة من بعد زوال يوم الجمعة والتوقيت نفسه من يوم السبت، تم تسجيل 87 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3487 حالة في مختلف الجهات.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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