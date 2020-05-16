» أسامة الشيخ: هذا ما قاله لي خيرت الشاطر في السجن

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قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن أول وجوه قابلها في السجن ثلاثة من قيادات الإخوان المحبوسين وقتها، قائلا: "أول ليلة في السجن صحيت الصبح لقيت في وجهي تلاتة كانوا لسه مخرجوش كان خيرت الشاطر، وقالي أنت اللي عملت مسلسل الجماعة قلت له مش أنا مؤلفه وحيد حامد والمخرج شخص آخر وأنا أذعته بس إنما في جهة إنتاج وإخراج.. فقالي طب اشرب".
ورفض اسامة الشيخ، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، المقولات التي تتردد عن أنه تعرض للاعتداء خلال فترة سجنه، قائلا: "محدش روقني في السجن".
وأكد أنه فور خروجه من السجن وذهابه لمنزله وجد الكثير من الناس أمام منزله وفي داخل البيت، مفيدا بأن أول زيارة عمل له كانت من المهندس أحمد بهجت وجاء لزيارته لمطالبته بالعمل معه في قناة "دريم" ويقدر موقفه سواء كان بالدعم أو للاستفادة من خبرته. 
 

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