» متعافي من فيروس كورونا يتبرع بالبلازما لإنقاذ أخرين

16 مايو 2020 - 11:00 م

قال عبد العزيز السيد، أحد المتعافين المتبرع بالبلازما، إنه عدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،طلب منه التبرع ببلازما الدم له لمساعدة الآخرين على الشفاء، مشدداً على أنه لم يتأخر وقبل على الفور أملاً فى أن لا يعانى أحد ما عاناه من ألم الفيروس القاتل.

